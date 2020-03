C’è una positività al COVID-19 nel capoluogo pontino. Si tratta di un uomo di 53 anni già trasferito presso l’istituto Spallanzani.

Dalle prime informazioni giunte sembra che il 53enne, di cui ancoranon si conosce la città di provenienza, sia arrivato in ambulanza al Pronto soccorso del Goretti con sintomi riconducubili al Coronavirus nella giornata di ieri. L’uomo è stato poi tenuto all’interno della tenda pre-triage installata all’esterno del pronto soccorso, per poi essere condotto nel reparto di malattie infettive. Nelle scorse ore è arrivato il responso dall’ospedale romano al test del tampone: positivo. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Si attende ora una nota ufficiale della Regione Lazio.