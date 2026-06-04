Ci sono vittorie che finiscono in una bacheca. E poi ci sono vittorie che diventano simboli, orgoglio, appartenenza.

A questa categoria appartengono le imprese che lasciano un segno. Quelle che trasformano un ragazzo in un simbolo e una vittoria in un motivo d’orgoglio per un’intera città. Oggi quel simbolo ha il nome di Giordano Gatto. Giovane talento di Latina che ha scritto una pagina straordinaria della sua carriera sportiva conquistando il titolo di Campione d’Italia Under 15 di Calcio a 5 con la Lazio.

Un trionfo che profuma di sacrificio, sudore e sogni rincorsi a testa bassa. Un successo che attraversa chilometri e palazzetti, ma che parte da qui, da Latina, città che continua a sfornare giovani promesse capaci di farsi largo sui palcoscenici più importanti dello sport nazionale.

Giordano non ha semplicemente vinto un campionato. Ha acceso una stella nel cielo dello sport pontino.

In uno sport sempre più affollato di parole e promesse, il giovane atleta latinense ha lasciato parlare il campo. Ogni allenamento come una martellata sul destino. Ogni partita come un gradino verso la vetta. Fino alla conquista del tricolore, il sogno che ogni ragazzo rincorre quando inizia a dare i primi calci a un pallone.

La maglia della Lazio ha trovato in lui uno dei protagonisti di una stagione memorabile. Ma dentro quella maglia, sotto quel simbolo prestigioso, ha continuato a battere forte il cuore di Latina.

Perché quando un ragazzo della nostra terra arriva sul tetto d’Italia, sale con lui un’intera comunità.

Sale la famiglia che lo ha accompagnato in ogni sacrificio. Salgono gli allenatori che hanno creduto nelle sue qualità. Salgono gli amici, i compagni, le persone che hanno visto crescere quel talento quando ancora era soltanto una promessa. Oggi quella promessa è diventata realtà.

E mentre il tricolore brilla sul petto della Lazio Under 15, una parte di quel titolo porta inevitabilmente i colori di Latina.

Giordano Gatto rappresenta il volto più bello dello sport: quello dei giovani che non cercano scorciatoie, ma costruiscono il proprio futuro un allenamento alla volta. A soli quindici anni ha già raggiunto un traguardo che migliaia di ragazzi sognano. Ma soprattutto ha dimostrato che anche da Latina possono partire storie capaci di arrivare fino alla cima. Perché i campioni non nascono sotto i riflettori. Nascono nei pomeriggi di allenamento, nei sacrifici silenziosi, nelle rinunce che nessuno vede. E oggi, da quella fucina di passione e talento che è Latina, emerge un nome destinato a far parlare ancora a lungo.

Giordano Gatto è Campione d’Italia.

E tutta Latina può guardare a questo ragazzo con orgoglio, perché quando uno dei nostri conquista il tricolore, vince un po’ anche la città.