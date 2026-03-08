Ci sono storie che non fanno rumore, ma cambiano la direzione delle cose. Non arrivano come un tuono, ma come una luce che lentamente illumina una stanza. È la storia accaduta all’ospedale “Dono Svizzero” di Formia, dove per la prima volta è stato effettuato un prelievo di tessuto osseo da donatore vivente.

Il protagonista è un uomo di 64 anni. Nessuna medaglia al petto, nessun titolo da eroe. Solo una scelta, semplice e straordinaria insieme. Durante un intervento di sostituzione dell’anca, ha deciso di donare la testa del femore, quel frammento di osso che normalmente verrebbe rimosso e dimenticato.

Un gesto che assomiglia a quando qualcuno, invece di buttare un seme, decide di piantarlo. Perché ciò che per uno è fine, per un altro può diventare inizio.

Quel tessuto osseo ha preso la strada della Banca dell’Osseo della Regione Lazio presso l’IFO, dove verrà custodito come si fa con qualcosa di prezioso, in attesa di diventare parte della storia di qualcun altro: qualcuno che potrà tornare a camminare, a muoversi, a riprendersi pezzi di vita che sembravano perduti.

La donazione da vivente è proprio questo: una porta che si apre mentre un’altra si chiude. Non comporta rischi aggiuntivi per chi dona, ma può trasformarsi in una seconda possibilità per chi riceve. È un ponte invisibile tra due esistenze che non si conoscono, ma che per un istante si incontrano.

In un tempo in cui spesso si parla di ciò che divide, questa vicenda racconta invece ciò che unisce. Perché la solidarietà non sempre ha il volto delle grandi imprese: a volte è silenziosa, discreta, quasi timida.

Ma come una goccia che cade nell’acqua, il suo cerchio si allarga.

E da un singolo gesto può nascere qualcosa che somiglia molto alla speranza.