Il tempo sta per cambiare in provincia di Latina. Dalla prossima settimana infatti l’alta pressione farà le valigie cacciata dall’arrivo di una bassa pressione che invierà correnti umide e instabili verso la nostra provincia.

Limminente weekend però sarà in prevalenza stabile e decisamente estivo con temperature tra 28 e 34°C un po’ ovunque. Ma sarà soprattutto dal giorno dell’equinozio d’autunno (martedì 22 settembre) che il peggioramento si farà via via più diffuso.

Nella giornata del 23 settembre intensi corpi nuvolosi alimentati da aria fresca atlantica e sospinti dai caldi venti meridionali genereranno imponenti celle temporalesche che avranno come bersaglio il Lazio. Rovesci e temporali a tratti molto forti e con probabili nubifragi potranno interessare gran parte del territorio pontino dove si attuerà pure un generale calo delle temperature che ritorneranno a valori tipici della stagione in corso.