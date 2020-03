Si è tenuta nel pomeriggio la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Latina.

L’A.S.L. di Latina ha comunicato che, allo stato attuale, i casi di positività al Coronavirus sono 24 di cui uno con decesso. Per quanto concerne la notizia relativa alla presunta positività di un minorenne di Formia, l’Azienda sanitaria ha precisato che la stessa non risulta, al momento, ancora confermata.

Intanto il Comune di Latina comunica che da mercoledì sera, a seguito del DPCM del 4 marzo 2020, è stata data disposizione di sospensione delle attività ricreative, sportive e culturali di tutti i centri sociali anziani, che rimaranno comunque aperti assicurando le precauzioni disposte dal Ministero per la Salute. Sarà inoltre assicurato il funzionamento della mensa sociale che si svolge nel centro di via Vittorio Veneto con una disposizione più consona dei posti a tavola.

Particolare attenzione è stata riservata al lavoro di strada e all’accoglienza a bassa soglia, sia per le precauzioni igieniche (sempre molto attenzionate in quei servizi), sia per eventuali necessità di gestione di casi di “isolamento fiduciario” per senza dimora. Presso la sede ex Monopoli in Corso Matteotti sono stati allestiti 5 posti letto in caso di necessità per persone che non hanno fissa dimora e che non possono andare al dormitorio perché in quarantena fiduciaria refertata dai medici di Medicina Generale o dai medici dell’Ospedale Santa Maria Goretti.

«L’Amministrazione – dichiara il Sindaco Damiano Coletta – si fa trovare pronta anche nell’affrontare casi più particolari che altrimenti avrebbero potuto creare problemi nella gestione di questa fase delicata dell’emergenza».