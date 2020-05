I saldi nei negozi pontini potranno durare per l’intera durata dell’emergenza covid, una misura per dare sollievo ai negozi al dettaglio. Ad annunciarlo il vice presidente della regione Lazio Daniele Leodori in un’intervista al Corriere della Sera.

“Dobbiamo essere attenti al fattore R-0, l’indice del contagio. Ma lottare anche per avere un F-0, cioè evitare che anche una sola azienda metta il cartello ‘fallito’ sulla serranda” dichiara Leodori. “Il governo ha bloccato i licenziamenti, però, dobbiamo scongiurare ulteriori ricadute. E difendere le imprese da usura e criminalità. Su questo servono misure straordinarie. Per esempio l’abbigliamento: è chiaro che dovremo dare un tempo lungo di moratoria per le vendite promozionali. I saldi, in sostanza. In modo che, così, i negozi riescano a determinare nuovi incassi. Io legherei le promozioni all’intera emergenza Covid”. Una decisione che dovrà però passare dall’Assemblea regionale. “Naturalmente c’è bisogno del consenso dell’Assemblea, ma presto la giunta porterà al voto in Consiglio regionale un atto per dare alle aziende questa possibilità”.