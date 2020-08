Riceviamo e pubblichiamo dalla Comunita alloggio per anziani Villa Diamante di Sezze Scalo:

“Con l’intento di voler rassicurare la cittadinanza di Sezze e le altre comunità alloggio del nostro territorio, anche a beneficio della stampa per poter fare giusta informazione. Riassumiamo la dinamica dei fatti così come avvenuti:

Dall’inizio dell’emergenza COVID, sia il COMUNE DI SEZZE, sia il dipartimento ASL di Latina hanno trasmesso a noi ed altre Comunità alloggio per anziani le direttive regionali e nazionali, inclusi i protocolli da adottare come misura di prevenzione all’emergenza CORONAVIRUS. Noi, come altre strutture, considerato anche il fatto della vulnerabilità dei nostri ospiti, abbiamo recepito e adottato tutte le misure varate in tema, nello specifico: Distanziamento sociale, igiene e sanificazione, DPI per operatrici e ospiti, divieto visita parenti, corsi FAD per la prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-19, valutazione del rischio biologico, appositi registri per rilevare la temperatura delle operatrici e degli ospiti, compreso registro apposito per i visitatori, e tutte le altre indicazioni necessarie allo scopo finale.

Non ultimo “particolare raccomandazione alle 5 Operatrici socio sanitarie“ di attenersi scrupolosamente alle informative da loro sottoscritte in materia di distanziamento sociale e di attenersi alle modalità dei spostamenti casa-lavoro-casa.

Con duro lavoro, superato indenni l’emergenza in data 29/07/2020 l’ASL di Latina Dipartimento Prevenzione con nota prot. N. 57510 rilasciava nulla osta alla riattivazione delle attività della Comunità Alloggio “Villa Diamante“ con sede in Sezze Scalo Via Palermo traversa di Via Sicilia.

Il giorno 12/08/2020 a due nostri ospiti, ricoverati in ospedale per sintomi inerenti alle potologie di cui già soffrivano e senza sintomi di febbre o insufficiente ossigenazione, viene diagnosticata la positività COVID-19 come asintomatici.

Il giorno 13/08/2020 IL DIPARTIMNTO DI PREVENZIONE ASL di LATINA effettua VISITA ISPETTIVA legata all’evento su citato, dispone:

-sanificazione straordinaria da eseguirsi da ditta specializzata -La revoca del NULLA OSTA rilasciata dalla stessa in data 29/07/2020

-Divieto di ingresso di nuovi ospiti e visitatori. Inoltre redige elenco e numeri di telefono dei visitatori parenti e operatrici sociosanitari al fine di tracciare una mappatura di tutte le persone venute in contatto con la struttura VILLA DIAMENTE. (obiettivo trovare la fonte primaria di trasmissione COVID)

il giorno 14/08/2020 vengono effettuati i tamponi nasofaringeo a tutti gli ospiti e al personale e il giorno successivo si registrano:

POSITIVI: n° 5 ospiti n° 1 OPERATRICE SOCIOSANITARIA

NEGATIVI: n° 4 ospiti n° 4 operatrici sociosanitarie n° 1 titolare della struttura

Il giorno 15/08/2020 il dipartimento di prevenzione ASL di Latina nella figura della Dott.ssa CRISTINA GIAMBI, rimasta per l’intera giornata a monitorare l’evolversi dei casi e in contatto telefonico con la titolare di Villa Diamante, dispone il trasferimento degli ospiti positivi in strutture specializzate COVID ma anche in grado di seguire le normali patologie di cui gli ospiti erano affetti.

Un plauso va agli addetti del Dipartimento di Prevenzione ASL di Latina, poiché dal momento che si sono innescati i protocolli di intervento è nata una proficua collaborazione allo scopo di poter curare i residenti positivi COVID e nel frattempo tutelare i residenti negativi COVID.

Un plauso va anche all’amministrazione del Comune di Sezze che ci ha espresso solidarietà, e al contempo è tornata a sollecitare noi, le altre strutture e la cittadinanza intera a rispettare le norme di prevenzione COVID-19 tuttora in essere.

Dai monitoraggi parenti/visitatori ad oggi non ci risulta alcun dato di possibile trasmissione COVID. Il Dipartimento di Prevenzione ASL di LATINA sta lavorando anche in tal senso.

L’ unica operatrice socio sanitaria risultata positiva, ha violato il documento in materia di distanziamento sociale e di comunicare incontri con persone di altra nazionalità da lei sottoscritto e per cui si valuterà Legalmente la sua posizione.

Ad oggi 18/08/2020 la struttura è attiva ospitando i 4 ospiti negativi COVID e assistiti dalle 4 OSS negative COVID in turnazione.

Si sta effettuando una nuova disinfezione con ditta specializzata.”