Tragedia questa mattina a Cisterna. Una donna di 36 anni, Elisa Ciotti, è stata uccisa dal marito in casa. Il dramma in una villetta in via Palmarola, nel quartiere San Valentino.

A lanciare l’allarme è stata la figlia, di 10 anni, che avrebbe avvertito un parente dicendo “È successa una cosa alla mamma”. Immediati i soccorsi ma per la donna, ferita da un corpo contundente, non c’era più nulla da fare. Sul posto sono arrivati subito i Carabinieri che hanno avviato le indagini. Il marito della donna, che era già andato al lavoro, è stato portato in caserma per l’interrogatorio, e alla fine ha confessato l’omicidio.

Da una prima ricostruzione è emerso che la coppia, che si stava separando, ha avuto un litigio attorno alle 4. Litigio sentito anche dai vicini. L’omicidio sarebbe avvenuto subito dopo la lite. L’uomo avrebbe ucciso la moglie e poi sarebbe uscito per andare al lavoro lasciando in casa la figlia di 10 anni. Poi è tornato. Durante la sua assenza la figlia ha dato l’allarme chiamando un parente che ha allertato il 118. (Video Lazio Tv)