All’Abbazia di Fossanova a Priverno, si è svolto l’evento “Energy & Mobility – Monti Lepini in transizione: sviluppo energetico e mobilità sostenibile attraverso il PNRR”. Un incontro dedicato alla transizione ecologica del territorio, promosso nell’ambito del progetto Green Community “Lepini Green”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR.

Tra gli attori presenti, un ruolo significativo è stato ricoperto da Envision, azienda all’avanguardia nel campo dell’efficienza energetica e delle infrastrutture smart, che ha portato il proprio contributo concreto al progetto Lepini Green attraverso soluzioni tecnologiche innovative per la mobilità.

Envision ha realizzato una rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici da 22 kW, integrate con l’infrastruttura di illuminazione pubblica nei comuni di Cori, Maenza, Roccagorga, Sermoneta, Sezze e Sonnino. Questa soluzione rappresenta un esempio virtuoso di ottimizzazione delle risorse esistenti, trasformando i pali dell’illuminazione in punti di erogazione di servizi per la smart mobility.

L’impatto ambientale ed economico atteso è significativo: 3.650 ricariche annue per ogni palo, con un totale di circa 21.900 ricariche all’anno una riduzione di 109 tonnellate di CO₂ all’anno, contribuendo alla diminuzione dell’uso di combustibili fossili.



L’evento e i protagonisti: istituzioni e aziende a confronto

L’incontro è stato moderato dal giornalista Massimiliano Niccoli, che ha guidato il dibattito tra istituzioni, aziende e stakeholder del settore energetico e della mobilità.

Hanno preso parte all’evento: Onorato Nardacci, Commissario della XIII Comunità Montana Lepini e Ausoni, che ha aperto i lavori con un focus sul ruolo delle comunità montane nella transizione ecologica. Anna Maria Bilancia, Sindaco di Priverno, che ha evidenziato l’importanza del progetto Lepini Green per la crescita sostenibile del territorio. Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, che ha sottolineato il sostegno della Regione alle iniziative green. Gerardo Stefanelli, Presidente della Provincia di Latina, che ha posto l’accento sull’impatto ambientale positivo per l’intera provincia. Ulrik Bertelsen, Amministratore Delegato di AURA TAITLE, che ha presentato il contributo tecnologico dell’azienda al progetto. Matteo Gattola, Amministratore Delegato di Envision, che ha raccontato il ruolo di Envision nell’implementazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica. Dorin Lupu, rappresentante di Toyota, che ha offerto uno sguardo sulle prospettive future della mobilità elettrica. Paolo Frullini, Coordinatore di Lepini Green, che ha spiegato gli obiettivi e l’impatto complessivo del progetto sul territorio.



L’intervista a Matteo Gattola, CEO di Envision

Tra i momenti più interessanti della giornata, l’approfondimento con l’Ing. Matteo Gattola, Amministratore Delegato di Envision, che ha evidenziato l’importanza strategica del progetto Lepini Green: “Il progetto Lepini Green è la prova concreta di come l’innovazione possa creare valore per il territorio. Con i pali Green, trasformiamo l’illuminazione pubblica in una rete intelligente di ricarica, riducendo del 40% i consumi energetici rispetto ai sistemi tradizionali. Non è solo tecnologia, è sostenibilità al servizio della comunità.”

Conclusioni

L’evento “Energy & Mobility” ha acceso i riflettori su un percorso complesso e necessario per il futuro dei Monti Lepini. In questo contesto, il contributo di Envision emerge come un tassello essenziale per la costruzione di una mobilità più sostenibile e di comunità sempre più smart. Con la sua tecnologia e la sua visione, Envision dimostra come l’innovazione possa integrarsi al servizio del territorio, valorizzando le risorse esistenti e contribuendo concretamente agli obiettivi di sostenibilità. Un impegno che va oltre l’evento, guardando al futuro delle comunità locali e dell’intero territorio dei Monti Lepini.