“Rispetto alla giornata di ieri si registrano 10 nuovi casi positivi al Covid19 in provincia di Latina. 4741 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Nessun nuovo decessi. 9 pazienti sono guariti.

Le persone che entrano in sorveglianza domiciliare sono meno della metà di quelle che ne escono. Il 14 Aprile termineranno le ulteriori misure restrittive a Fondi ma vengono mantenuti i controlli presso il MOF; rimarranno in vigore tutte le misure di carattere Nazionale”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

I dati di oggi nel Lazio. “Registriamo 122 casi di positività e un trend in frenata al 2,6 per cento – dichiara l’ assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato – in calo anche i decessi che sono 6 nelle ultime 24 ore. Aumentano invece i guariti: 29 nelle ultime 24 ore, arrivando così a 749 totali. Il tasso di letalità è tre volte inferiore alla Lombardia. La percentuale dei decessi infatti rispetto al totale dei contagiati nel Lazio è pari al 5,7%, tra i dati più bassi d’Italia”.