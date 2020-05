Cinque nuovi casi positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Deceduta una donna di 78 anni. Le USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio.

Nel Lazio per il terzo giorno consecutivo si registra un dato record per i guariti che sono stati 165 (1.872 totali) nelle ultime 24h il triplo dei nuovi casi positivi che sono stati 56 nelle ultime 24h con un trend per la prima volta sotto all’1%.

Lo comunica in una nota l’assessorato alla salute della Regione Lazio.