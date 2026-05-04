Presso il Liceo Scientifico E. Majorana di Latina, si è tenuto il Congresso Regionale SIS 118, un evento dedicato alla gestione delle emergenze, delle criticità e delle situazioni di rischio che richiedono interventi tempestivi e risolutivi. L’incontro, organizzato dalla Società Italiana Sistema 118 con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina, ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico e addetti ai lavori, a conferma dell’importanza del tema trattato.

Sul palco si sono susseguiti numerosi rappresentanti istituzionali e autorevoli esperti del settore. Ha partecipato la dottoressa Matilde Celentano, sindaco di Latina, insieme all’On. Angelo Tripodi, Consigliere regionale. Presenti anche il Presidente dell’Ordine dei Medici di Latina, dott. Giovanni Cirilli, il Presidente SIS 118, dott. Mario Balzanelli, e la vicepresidente SIS 118, dottoressa Rossella Carucci, che ha curato l’introduzione dei lavori.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione dei dati sull’attività della Polizia locale — insieme alla panoramica sulla situazione attuale del sistema emergenziale a cura del dottor A. Caminiti della CO 118 di Roma e del dottor D. Iacobone della Regione Puglia — i lavori sono entrati nel vivo. Alle ore 11:00, il dottor D. Sermoneta, Dirigente dell’Ospedale Goretti di Latina, ha aperto con il tema “Trauma della strada: stato dell’arte nella provincia BAT”, offrendo un quadro aggiornato sugli incidenti stradali e sulle loro implicazioni cliniche.

Alle 11:20, il tema dell’emergenza intraospedaliera da politrauma stradale è stato affrontato dalla dottoressa S. Barone, Anestesista Rianimatore, e dal dottor Nando Scacchetti, CEO di Tutelaprima e Patrocinatore Stragiudiziale certificato. Scacchetti ha illustrato le fasi successive a un evento traumatico — incidente mortale, sinistro, infortuni, lesioni gravi — portando una prospettiva spesso trascurata: quella del percorso post-incidente. L’intervento è stato anche l’occasione per presentare la COS-Lazio, Centrale Operativa Sinistri, un nuovo centro di gestione delle pratiche e rete di professionisti qualificati nella coordinazione degli interventi post sinistro.

📌 Lo sapevi? La figura del patrocinatore stragiudiziale assiste chi ha subito un danno nelle trattative con le compagnie assicurative, senza passare per il tribunale. È una figura riconosciuta dalla legge italiana, ma ancora poco conosciuta — soprattutto nei territori dove la cultura del risarcimento è frammentata e l’accesso ai professionisti non è scontato.

Alle 12:15, il dottor De Mei, direttore tossicologico dell’ASL di Latina, ha approfondito gli aspetti medico-legali e risarcitori connessi agli incidenti stradali. A chiudere i lavori, l’intervento di G. Bordignon sugli effetti dell’alcol e delle sostanze stupefacenti alla guida, accompagnato da una simulazione pratica di guida sicura.

Il Congresso ha confermato che l’emergenza post sinistro rappresenta ancora una priorità irrisolta sul territorio. La partecipazione di Tutelaprima è stata in questo senso determinante: l’azienda ha portato un’expertise specifica capace di dare forma concreta alla gestione del percorso successivo a un incidente, colmando un vuoto ancora troppo presente nel sistema.