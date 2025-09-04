Proseguono da diverse ore le operazioni di ricerca per ritrovare Cesare Marchetti, un uomo di 84 anni sparito nel pomeriggio di ieri nella località di Santa Lucia, frazione del comune di Pescorocchiano.

L’anziano, pensionato originario di Terracina, si era recato in zona per una passeggiata in un castagneto quando ha fatto perdere le proprie tracce. Secondo le ricostruzioni preliminari, Marchetti avrebbe smarrito l’orientamento mentre cercava di tornare alla sua automobile, parcheggiata in un’area difficilmente accessibile e isolata.

A dare l’allarme è stata la moglie, insospettita dal mancato ritorno del coniuge.

Descrizione della persona scomparsa

Cesare Marchetti presenta le seguenti caratteristiche fisiche:

Età: 84 anni

Altezza: circa 1,65 metri

Corporatura: normale

Carnagione: olivastra

Capelli: biondi

Al momento della scomparsa vestiva:

Pantaloni beige

Maglietta nera a maniche corte

Giacca a vento di colore verde

Calzature da passeggio

Le operazioni di soccorso

Le ricerche sono state immediatamente attivate dalla Compagnia Carabinieri di Cittaducale e sono attualmente coordinate dalla Prefettura di Rieti secondo il protocollo provinciale per le persone scomparse.

Alle operazioni partecipano:

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti

Squadre del Soccorso Alpino

Un elicottero del 16° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Rieti, che dalla mattinata sta sorvolando l’area di ricerca

Appello alla cittadinanza

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili o abbia avvistato l’uomo a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.