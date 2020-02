Nuova allerta meteo per la provincia di Latina. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso Meteo che prevede sul Lazio, dal mattino di domani, mercoledì 26.02.2020 e per le successive 18-24 ore venti forti o di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte in graduale rotazione da nord-ovest.

Le raffiche più intense riguarderano i settori costieri e i settori appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato allerta gialla su tutte le Zone di Allerta.