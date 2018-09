Latina: calci e pugni alla compagna davanti alla figlia di 3 anni: arrestato congolese

Ha continuato a colpire con calci e pugni la convivente, nonostante avesse in braccio la loro figlia di tre anni. Arrestato dagli agenti della squadra volante un congolese di 25 anni Massamba Louhemba.

I poliziotti sono intervenuti grazie alla segnalazione di alcuni residenti di via Epicuro a Latina che sentivano le urla della donna. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato lo straniero che la stava ancora picchiando al basso ventre, mentre lei tentava di proteggere la bambina che aveva in braccio e che tra l’altro soffre di disturbi neuropsichiatrici. Madre e figlia sono state messe al sicuro e trasportate al pronto soccorso, per la donna di 44 anni la prognosi è di 15 giorni, la bimba è stata invece ricoverata nel reparto di pediatria. Il 25enne, è stato invece arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni, reati aggravati dalla presenza di minore. E’ stato accertato che Massamba ha sempre avuto comportamenti violenti nei confronti della compagna, ma lei per paura e continue minacce, non ha mai denunciato. (Lazio Tv)