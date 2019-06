I carabinieri di Latina, nella giornata di ieri, hanno deferito in stato di libertà un 52enne pontino, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In seguito a una perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 1.70 grammi di cocaina e di 10 grammi di mannite, oltre a materiale per la pesature, il confezionamento e il taglio della droga.

Nel corso del blitz sono state rinvenute anche 63 confezioni di profilattici di varie marche, risultati oggetto di un furto commesso il 24 maggio scorso presso il distributore automatico di una farmacia del capoluogo.

Il distributore rubato è stato rinvenuto successivamente presso l’abitazione di un 49enne e di una 25enne del luogo. I due sono stati poi denunciati per il reato di ricettazione. La refurtiva, del valore di circa 5mila euro, è stata restituita all’avente diritto.