Un giovane pontino, Emilio Secci, di 33 anni, e’ morto in un incidente stradale che si è verificato in provincia di Salerno, esattamente lungo la strada che dalla baia di Trentova che conduce al porto turistico del Comune di Agropoli, in località San Francesco.

Il giovane era alla guida di una moto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro un’auto. Per Secci non c’e’ stato nulla da fare, e’ morto sul colpo. Il giovane, che viveva ad Agropoli, era sposato. (Lazio Tv)