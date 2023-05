Il Comando Provinciale di Latina A.I.S.A (Associazione Italiana Sicurezza Ambientale) ha deciso di intervenire a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. L’emergenza in questa regione è ancora molto critica e in data 30 maggio 2023, il Comando Provinciale di Latina A.I.S.A in rappresentanza della presidenza nazionale coordinata dal presidente regionale Andrea Porrello e in accordo con il coordinamento AEOPC Italia di Tarquinia coadiuvati dal presidente regionale Sacripanti Alessandro, si è recato in Emilia Romagna nelle zone colpite dalla calamità naturale verificatasi nei giorni scorsi con il trasporto eccezionale di materiale di prima necessità raccolti dai vari comuni della regione Lazio e dalla presidenza nazionale A.I.S.A.

Giunti sul posto, sono stati portati presso la regione Emilia Romagna dell’AISA e consegnati personalmente da alcune delegazioni di varie associazioni di protezione civile tra le quali Gruppo Comunale Rocca Gorga coadiuvata dal coordinatore provinciale Tommaso Ciarmatore, AEOPC Italia e altre associazioni del coordinamento AEOPC Italia.



L’intervento dell’A.I.S.A dimostra come anche le associazioni di volontariato possano dare un contributo prezioso in situazioni di emergenza, mettendo a disposizione le proprie competenze per aiutare chi è in difficoltà. L’impegno degli operatori dell’associazione sta dando un grande conforto alle persone colpite dall’alluvione e rappresenta un esempio di solidarietà e attenzione verso le problematiche sociali.

La situazione nell’Emilia Romagna è ancora critica e molte persone hanno bisogno di aiuto. La gara di solidarietà sui social sta già dando i primi risultati, ma c’è ancora molto da fare. Se anche tu vuoi dare il tuo contributo e diventare un volontario per aiutare le persone alluvionate, puoi registrarti sul sito di VolontariSOS o compilare i moduli disponibili online.

L’A.I.S.A è nata grazie al Cav. Giovanni Cimmino, attuale Presidente Nazionale, è un’associazione che si propone di espandersi in tutta Italia. L’obiettivo principale è quello di formare un team volontario di persone motivate, determinate e professionali, guidati dai principi del rispetto delle regole che possano cooperare con le autorità locali nella tutela dell’ambiente.

l’A.E.O.P.C. si adopererà in attività ausiliaria di Protezione Civile; Solidarietà a tutela dei diritti della persone mediante l’assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap e emarginati; Protezione, conservazione e valorizzazione dell’ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse; Addetti segnalazioni aggiuntive e scorte tecniche.

Presidente Regione Lazio A.I.S.A. Sig. Porrello Andrea (casacca gialla) Sig. Morano Natale Segretario A.I.S.A Comando Provinciale Latina Sig. Macera Luca Tesoriere A.I.S.A. Comando Provinciale Latina Sig. Faggioni Simone Consigliere A.I.S.A. Comando Provinciale Latina