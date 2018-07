Calcutta e Notte Bianca, oltre 40mila persone per le strade di Latina FOTO/VIDEO

Il concerto di Calcutta presso lo stadio Francioni di Latina e la “Festa di una notte di mezza estate” che si è svolta prima, durante e dopo il concerto, hanno registrato un indubbio successo di partecipazione e, soprattutto, un clima sereno e conviviale. Sono state quasi 40mila le persone che hanno affollato – dal tardo pomeriggio a notte inoltrata – la città.

Oltre i giudizi soggettivi (e comunque verificabili) che hanno segnato i due eventi, sono alcuni numeri a testimoniare il successo di adesione alle iniziative che hanno interessato il capoluogo.

Il concerto – secondo dati forniti da Ventidieci, promoter insieme a DNA concerti dell’evento – ha registrato 15.000 presenze: 3.500 da Latina e provincia, 8.000 dal Lazio e 3.500 dal resto d’Italia.

La Notte Bianca degli esercizi commerciali – che ha visto le categorie del commercio della città aderire all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale – ha registrato, secondo alcune stime sommarie dell’Assessorato alle Attività Produttive, un incremento di attività del 70% rispetto al precedente sabato e un incremento del 120% di visite nei negozi. Tutto esaurito anche per quanto riguarda le strutture ricettive (alberghi e B&B aderenti all’associazione), secondo quanto comunicato da Federalberghi.

Anche il museo civico Duilio Cambellotti ha registrato un successo di visitatori, dato purtroppo non verificabile vista la gratuità dell’accesso.

Le foto di Stefano Cappa 1 of 12

Notevole lo sforzo organizzativo della macchina pubblica che oltre alle forze dell’ordine ha visto quasi l’intero corpo della Polizia municipale – coadiuvato dalla Protezione Civile – garantire lo svolgersi ordinato e sereno degli eventi e diversi servizi comunali impegnati per la buona riuscita dello stesso. Va infine valorizzato un dato inedito rappresentato dagli oltre quaranta volontari delle Reti Civiche Cittadine che hanno fornito informazioni e accoglienza ai ragazzi giunti a Latina per il concerto.

Il Sindaco Damiano Coletta ha commentato la riuscita della Festa: «Quando si lavora in sinergia e in funzione del bene comune mettendo gli ingredienti della partecipazione, della passione e della competenza il risultato non può che essere positivo. La buona riuscita degli eventi in città è il frutto di tutto questo. La soddisfazione e la partecipazione dei cittadini ne è il termometro. Latina ha dimostrato di essere una città accogliente, bella, sorridente, inclusiva ed efficiente».