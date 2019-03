“Il riconoscimento, assegnato dal 2008, viene attribuito stabilendo la conformità delle spiagge alle esigenze delle famiglie con bambini.”

C’è proprio Latina tra i 142 comuni italiani e spagnoli insigniti della Bandiera Verde dei pediatri 2019!

Il riconoscimento, ottenuto quest’anno da diverse località della provincia pontina, si basa sull’idoneità ambientale dei luoghi di vacanza per le famiglie con i bambini, i quali vengono selezionati da un campione di pediatri attraverso un’accurata indagine.

Tra le città e le isole pontine a ottenere il titolo di “Spiagge Verdi”, Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta e Ventotene – Cala Nave.

Ad esse si aggiungono Anzio (RM) e Montalto di Castro (VT) nel Lazio, Alba Adriatica (Teramo), Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), Lido dei Saraceni a Ortona (Chieti) e tantissime altre località balneari della Penisola. A emergere la regione Calabria, che resta al primo posto con 18 bandiere, seguita da Sicilia e Sardegna con 16 e in terza posizione dalla Puglia (13 bandiere).

“Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare i pannolini o allattare, gelaterie nelle vicinanze, locali per aperitivi e ristoranti per adulti”, sono questi gli ingredienti irrinunciabili per la perfetta spiaggia a misura di bambino, come spiega anche il professor Farnetani, ordinario alla Libera università egli studi di Scienze Umane e Tecnologie di Malta.

La cerimonia di consegna della Bandiera Verde ai Sindaci dei 42 Comuni prescelti si terrà il 28 Giugno 2019 presso il Comune di Praia di Mare (CS). Il riconoscimento, assegnato dal 2008, ha visto, fin’ora, il contributo di 2.550 pediatri italiani ed europei.