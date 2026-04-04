Visita al campo prova Zespri

Zespri invita tecnici, aziende agricole, operatori del settore e stakeholder interessati a partecipare all’Open Day del Progetto KVDS (Moria), in programma mercoledì 8 aprile 2026, presso il campo prova dell’Azienda Agricola Madre Terra a Doganella di Ninfa, nel comune di Cisterna di Latina (LT).

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento sulle attività di ricerca e sperimentazione in corso nell’ambito del progetto KVDS, con particolare attenzione alle strategie di mitigazione della moria dell’actinidia e al recupero produttivo delle piante colpite.

Dettagli dell’evento

Data: 8 aprile 2026

8 aprile 2026 Orario: dalle 15:30 alle 18:00

dalle Luogo: Azienda Agricola Madre Terra

Via Alessandro III, Doganella di Ninfa

Cisterna di Latina (LT)

https://maps.app.goo.gl/JUQFEYkoKi4vP82u8?g_st=ic

Programma

Durante l’open day, il team Innovation di Zespri e i ricercatori coinvolti nel progetto saranno a disposizione dei partecipanti per la visita guidata al campo prova e per illustrare nel dettaglio:

lo scavo di una trincea nella quale osservare suolo e apparato radicale delle piante in prova

lo stato di salute del suolo e le pratiche di gestione adottate nei tre anni di prova;

e le pratiche di gestione adottate nei tre anni di prova; le nuove tecnologie e i protocolli agronomici utilizzati;

utilizzati; le strategie di recupero produttivo delle piante colpite da KVDS ;

; i risultati preliminari delle ricerche scientifiche in corso;

Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata, a conferma dell’approccio scientifico e multidisciplinare adottato per affrontare una delle principali criticità della filiera del kiwi.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Marco Mastroleo – 340 6798820

– 340 6798820 Luca Gatto – 342 7578366

L’ingresso è libero.

Zespri vi aspetta per condividere conoscenza, innovazione e risultati direttamente sul campo.