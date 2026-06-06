Sabato 6 e domenica 7 giugno al Campo CONI, Latina diventa la capitale della cultura pop e del mondo nerd.
Il Latina Nerd Fest torna per la sua seconda edizione. Il Campo CONI ospita uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per tutti gli appassionati di cultura pop e nerd della provincia e non solo. Due giorni di fumetti, videogiochi, cosplay, musica, talk, workshop, K-pop e molto altro — tutto a ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.
La prima edizione ha conquistato oltre 9.000 persone. Il programma di quest’anno avrà ospiti di calibro nazionale, nuove sezioni, una competizione dedicata all’imprenditoria creativa e una doppia anima — festival di giorno, grande spettacolo di sera con la Latina Nerd Night.
Chi ci sarà
Tra i nomi già confermati spicca quello di Sonia di Super 3, la conduttrice televisiva che per intere generazioni di bambini laziali è stata la voce e il volto dei cartoni del pomeriggio. Rivederla a Latina non è solo nostalgia — è il segnale che questo festival vuole parlare a tutti, dai ragazzi cresciuti con Dragon Ball alle famiglie che arrivano con i figli.
Sul fronte dei fumetti e dell’editoria è attesa Katja Centomo, autrice con un curriculum lungo quanto un volume omnibus. Per chi ama i videogiochi c’è Leonardo della Bianca, voce italiana del protagonista del live action di One Piece — un nome che in certi circoli vale un autografo da incorniciare. Completano il cast confermato Save A Gamer per il settore videoludico e Cava Design per quello del design.
I Super Saiyan Cartoon Band chiuderanno il cerchio musicale: il gruppo che ha trasformato le sigle dei cartoni animati in concerti veri porta sul palco tutto l’entusiasmo di una generazione cresciuta davanti alla TV.
La novità più interessante: dove nerd incontra impresa
Quest’anno debutta la Nerd Startup Competition, sviluppata in collaborazione con Virgilio 2080 ed Exo. L’idea è semplice e potente: dimostrare che la cultura nerd non è solo consumo, ma può diventare motore di innovazione. Se qualcuno ancora pensa che i videogiochi e i fumetti siano passatempi, questa sezione ha qualcosa da dirgli.
Il festival fa bene anche agli animali
Il merchandising ufficiale dell’evento — illustrazioni esclusive firmate da Valentina Bartolotta — non è solo un oggetto da collezione. Il ricavato andrà a sostenere associazioni del territorio impegnate nella tutela degli animali. Dettaglio piccolo, impatto reale.
📅 Info utili
Quando: sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, dalle ore 15:30 fino a oltre mezzanotte
Dove: Campo CONI — Via Sandro Botticelli 35, Latina
Ingresso: gratuito — posti limitati, prenotazione obbligatoria su Eventbrite
Sito: www.latinanerdfest.it
Email: [email protected]
Social: @latinanerdfest su Instagram e TikTok
📦 LO SAPEVI? — Il mondo nerd in cinque curiosità
- “Nerd” era un insulto. Negli anni ’50-’70 il termine indicava chi preferiva i libri alla vita sociale. Oggi è un’identità scelta con orgoglio da milioni di persone in tutto il mondo.
- Il cosplay è nato in Giappone nel 1984. La parola unisce “costume” e “play”. Oggi è considerato a tutti gli effetti una forma d’arte performativa, con campionati mondiali che si tengono ogni anno.
- I videogiochi generano più fatturato del cinema e della musica messi insieme. Nel 2025 l’industria del gaming ha superato i 200 miliardi di dollari globali. Più di Hollywood. Molto più.
- Gli anime non sono solo per bambini. In Giappone esistono anime classificati per adulti che trattano temi come la guerra, la filosofia e la politica. In Italia la percezione sta cambiando — lentamente, ma sta cambiando.
- Il primo Comicon italiano è stato a Napoli nel 1996. Da allora gli eventi pop in Italia sono esplosi. Il Latina Nerd Fest fa parte di questa storia — e sta scrivendo il suo capitolo.