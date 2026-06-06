Sabato 6 e domenica 7 giugno al Campo CONI, Latina diventa la capitale della cultura pop e del mondo nerd.

Il Latina Nerd Fest torna per la sua seconda edizione. Il Campo CONI ospita uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per tutti gli appassionati di cultura pop e nerd della provincia e non solo. Due giorni di fumetti, videogiochi, cosplay, musica, talk, workshop, K-pop e molto altro — tutto a ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

La prima edizione ha conquistato oltre 9.000 persone. Il programma di quest’anno avrà ospiti di calibro nazionale, nuove sezioni, una competizione dedicata all’imprenditoria creativa e una doppia anima — festival di giorno, grande spettacolo di sera con la Latina Nerd Night.

Chi ci sarà

Tra i nomi già confermati spicca quello di Sonia di Super 3, la conduttrice televisiva che per intere generazioni di bambini laziali è stata la voce e il volto dei cartoni del pomeriggio. Rivederla a Latina non è solo nostalgia — è il segnale che questo festival vuole parlare a tutti, dai ragazzi cresciuti con Dragon Ball alle famiglie che arrivano con i figli.

Sul fronte dei fumetti e dell’editoria è attesa Katja Centomo, autrice con un curriculum lungo quanto un volume omnibus. Per chi ama i videogiochi c’è Leonardo della Bianca, voce italiana del protagonista del live action di One Piece — un nome che in certi circoli vale un autografo da incorniciare. Completano il cast confermato Save A Gamer per il settore videoludico e Cava Design per quello del design.

I Super Saiyan Cartoon Band chiuderanno il cerchio musicale: il gruppo che ha trasformato le sigle dei cartoni animati in concerti veri porta sul palco tutto l’entusiasmo di una generazione cresciuta davanti alla TV.

La novità più interessante: dove nerd incontra impresa

Quest’anno debutta la Nerd Startup Competition, sviluppata in collaborazione con Virgilio 2080 ed Exo. L’idea è semplice e potente: dimostrare che la cultura nerd non è solo consumo, ma può diventare motore di innovazione. Se qualcuno ancora pensa che i videogiochi e i fumetti siano passatempi, questa sezione ha qualcosa da dirgli.

Il festival fa bene anche agli animali

Il merchandising ufficiale dell’evento — illustrazioni esclusive firmate da Valentina Bartolotta — non è solo un oggetto da collezione. Il ricavato andrà a sostenere associazioni del territorio impegnate nella tutela degli animali. Dettaglio piccolo, impatto reale.

📅 Info utili

Quando: sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, dalle ore 15:30 fino a oltre mezzanotte

Dove: Campo CONI — Via Sandro Botticelli 35, Latina

Ingresso: gratuito — posti limitati, prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Sito: www.latinanerdfest.it

Email: [email protected]

Social: @latinanerdfest su Instagram e TikTok

📦 LO SAPEVI? — Il mondo nerd in cinque curiosità

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Negli anni ’50-’70 il termine indicava chi preferiva i libri alla vita sociale. Oggi è un’identità scelta con orgoglio da milioni di persone in tutto il mondo. Il cosplay è nato in Giappone nel 1984. La parola unisce “costume” e “play”. Oggi è considerato a tutti gli effetti una forma d’arte performativa, con campionati mondiali che si tengono ogni anno.

La parola unisce “costume” e “play”. Oggi è considerato a tutti gli effetti una forma d’arte performativa, con campionati mondiali che si tengono ogni anno. I videogiochi generano più fatturato del cinema e della musica messi insieme. Nel 2025 l’industria del gaming ha superato i 200 miliardi di dollari globali. Più di Hollywood. Molto più.

Nel 2025 l’industria del gaming ha superato i 200 miliardi di dollari globali. Più di Hollywood. Molto più. Gli anime non sono solo per bambini. In Giappone esistono anime classificati per adulti che trattano temi come la guerra, la filosofia e la politica. In Italia la percezione sta cambiando — lentamente, ma sta cambiando.

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