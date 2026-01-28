Sabato 31 gennaio alla Biblioteca Comunale di Aprilia, Sala Manzù in Piazza Marconi, si terrà un evento culturale e divulgativo dedicato al mondo di Ghostbusters, con attività pensate per bambini, ragazzi, adulti e appassionati, tra fumetto, didattica, talk e cultura pop. L’ingresso è gratuito con prenotazione. L’evento è realizzato in collaborazione con Ghostbusters Italia – Distaccamento Enea, School Comix – Scuola di Fumetto e Manuel 8 Bit – Il Salotto di Sheldon.

La mattinata è dedicata ai più giovani:

10:00 – 11:00 | Attività Junior (6–10 anni) con Francesca Dea di School Comix: lezione introduttiva di fumetto dedicata al racconto per immagini

11:15 – 12:45 | Attività Teen (11–15 anni) con Francesca Dea di School Comix: approfondimento sul linguaggio delle immagini e la costruzione della storia nel fumetto

13:00 – 15:00 | Pausa pranzo

Il pomeriggio è dedicato ad adulti e appassionati:

15:30 – 17:00 | Workshop di fumetto con Nicola Perugini di School Comix: creazione di creature e personaggi fantastici del mondo Ghostbusters

17:15 – 18:00 | Talk culturale con Riccardo Sciarra di School Comix: cinema, fumetti e libri influenzati dal fenomeno Ghostbusters

18:00 – 19:00 | Talk finale con Manuel 8 Bit e Ghostbusters Italia: curiosità e cultura pop

Durante tutta la giornata saranno presenti Ghostbusters in costume, un’esposizione di materiali ufficiali, una mostra di opere e illustrazioni a tema, e gadget Ghostbusters in omaggio per bambini e adulti partecipanti.

Ghostbusters Italia – Distaccamento Enea è un’associazione culturale ufficialmente riconosciuta e certificata da Ghost Corps (Sony), uno dei due distaccamenti di riferimento per il Lazio. Manuel 8 Bit è un creator e divulgatore della cultura nerd e pop.

Per prenotarsi e partecipare gratuitamente all’evento del 31 gennaio: https://linktr.ee/schoolcomix?utm_source=linktree_profile_share<sid=d73d73e4-1d7d-4020-b086-34d3adf050ef