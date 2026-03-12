Un nuovo, doppio appuntamento letterario per la provincia di Latina. Venerdì 13 marzo continuerà il ciclo di incontri del premio letterario sportivo Invictus School – nella mattinata a Cisterna – ma anche del Premio letterario DIGITAL Invictus, in serata a Latina.

Protagonista questa volta l’avvocata pugliese Cesira Di Noi col suo libro Manuale di sopravvivenza per aspiranti tennisti (edito Lab DFG). La mattina gli studenti dell’Istituto scolastico Campus dei licei M. Ramadù di Cisterna seguiranno la presentazione del libro – che verrà adottato come lettura di classe – ponendo domande e interagendo con l’autrice. Il libro è una satira sul microcosmo del tennis e dei suoi giocatori, in cui l’autrice riflette sul ruolo che il tennis può ricoprire nella vita di chi lo pratica, anche a livello amatoriale.

Questo è il secondo appuntamento del premio per gli alunni di Cisterna, che hanno già assistito con interesse all’incontro sul libro Vincenzo D’Amico. Volevo giocare nella Lazio del giornalista sportivo Gianluca Atlante. A questi liceali il compito di decretare il libro vincitore della quinta edizione del Premio Invictus School, nella finale che si terrà il 29 maggio presso l’aula consiliare del Comune di Cisterna di Latina, promotore dell’iniziativa.

Alle ore 18:00, invece, appuntamento a Latina, presso il Tecariba Country Club, per seguire il terzo incontro del Premio Digital Invictus, promosso dal Comune di Latina in collaborazione con le librerie del territorio – Feltrinelli, Mondadori, La mia libreria, Sicconi – e col patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Circeo e del Ministero dello Sport, sotto la direzione creativa della casa editrice Lab DFG. Digital Invictus è il primo premio dell’editoria sportiva digitale in Italia e mira a selezionare i migliori E-book sportivi. Saranno infatti i giovani dell’Agorà delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Latina a decretare il libro vincitore, nella finale dell’11 giugno presso l’Imbarcadero di Villa Fogliano (LT).

Presente anche l’Assessore allo sport e alle politiche giovanili del comune di Latina, Andrea Chiarato, in prima linea per l’organizzazione del Premio Digital Invictus, strumento che vuole offrire ai giovani della città uno spazio per essere protagonisti in un’attività culturale che coniuga letteratura e sport.

L’ingresso alla presentazione delle ore 18:00 è libero e aperto a tutti gli appassionati di tennis, ma anche di scrittura.

Digital Invictus continuerà domenica 15 marzo alle ore 10:30 con un laboratorio di scrittura alla libreria Feltrinelli dedicato ai lettori di età compresa tra i 10 e i 13 anni, a opera dello scrittore Paquito Catanzaro, che presenterà il quarto titolo in concorso: Reporter Bassotto. Te la racconto io la finale.