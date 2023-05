• RicercAttiva – Laboratorio di accompagnamento alla ricerca del lavoro

1 Giugno ore 10.00 // Via Tiberio 32, Latina – Sede OpenHub

Incontro di presentazione del percorso di 6 giornate a partire dal 1 giugno fino al 10 luglio.

Tramite la definizione delle proprie competenze e attitudini il laboratorio vuole facilitare il percorso di ricerca autonoma del lavoro.

Il ciclo di incontri è in collaborazione con Amico Lavoro.

Partecipazione a numero chiuso.

EVENTO GRATUITO.

• Presentazione Bando Imprese Femminili Innovative Montane – IFIM

6 Giugno ore 16.00 // Via Tiberio 32, Latina – Sede OpenHub

Il project manager Roberto Meschino illustrerà il bando IFIM rivolto alle start up innovative costituite prevalentemente da donne aventi una sede operativa, o filiale, in uno dei Comuni Montani.

EVENTO GRATUITO.

È possibile partecipare sia in presenza presso le nostre sedi sia online richiedendo il link al numero verde 800985099

o via mail:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]