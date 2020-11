Nuovo Dpcm dal 3 dicembre.

Secondo quanto riportato da molti quotidiani nazionali già dal 27 novembre le Regioni potranno cambiare colore. Lombardia e Piemonte potrebbero diventare arancioni. Lo studio del Governo prevede l’apertura dei negozi dalle 9 alle 22, dei centri commerciali nel fine settimana, dei ristoranti la sera in tutte le aree dell’Italia tranne quelle ancora rosse.

Si vuole concedere ai cittadini più tempo per fare compere in vista del Natale. Il coprifuoco potrebbe essere spostato alle 23 o alle 24. Nessun allentamento per entrare e uscire dalle regioni in fascia rossa e arancione, nemmeno durante le festività natalizie.

Si va verso la conferma al divieto di apertura delle palestre degli sport da contatto e degli impianti sciistici.