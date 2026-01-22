Latina – Dal 30 gennaio aprono le iscrizioni a un percorso unico nel suo genere: formazione musicale d’eccellenza firmata da uno dei nomi più importanti della canzone italiana contemporanea.

Roberto Casalino, autore multiplatino e vincitore del Festival di Sanremo 2013 con “L’Essenziale”, guida il nuovo corso di songwriting organizzato da NUDAVOCE – Centro di Formazione Vocale e Musicale, per l’anno accademico 2026/27. Casalino ha firmato alcuni dei brani più significativi del pop italiano degli ultimi anni, scrivendo per Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa, Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Fedez e Nina Zilli. La sua esperienza diretta nell’industria discografica ai massimi livelli rappresenta il valore aggiunto di questo percorso formativo, che si configura come un vero confronto con chi vive quotidianamente la scrittura musicale professionale.

Accanto a Casalino, Elisa Rossi – direttrice di NUDAVOCE e figura di riferimento nella formazione musicale – curerà i laboratori di approfondimento su analisi armonica, arrangiamento e composizione. Questa sinergia didattica integra visione creativa e competenza tecnica, tenendo insieme tutti gli aspetti del songwriting contemporaneo: dalla scrittura del testo alla costruzione melodica, dalla struttura dei brani all’arrangiamento, fino alla comprensione dei meccanismi di produzione, promozione e management artistico. Non mancano gli approfondimenti su diritto d’autore, contrattualistica e consulenza artistica in tutte le fasi del processo creativo.

Il percorso si caratterizza per un approccio fortemente laboratoriale, con lezioni collettive in presenza che affrontano in modo concreto il mondo professionale della musica. Ma c’è di più: NUDAVOCE seguirà la produzione artistica dei progetti più meritevoli, e per alcuni allievi selezionati si aprirà la possibilità di una produzione musicale strutturata e di un eventuale contratto discografico con le etichette partner del centro. Un’opportunità che rende il corso non solo formativo, ma potenzialmente decisivo sul piano professionale.

Dal 30 gennaio sarà possibile inviare il proprio materiale audio per il pre-ascolto compilando il form su www.nudavoce.it/corsosongwriting oppure scrivendo a [email protected]. I posti sono limitati e le iscrizioni resteranno aperte fino a esaurimento.

NUDAVOCE è una scuola riconosciuta dalla Regione Lazio, il primo centro del territorio pontino interamente dedicato alla vocalità. Questo riconoscimento certifica la qualità dell’offerta didattica e consente alle famiglie di accedere al bonus musica per i minori, con una detrazione fiscale del 19%. Da oltre dieci anni il centro propone un approccio interdisciplinare specializzato nel Metodo Propriocettivo Elastico PROEL, riconosciuto internazionalmente per la prevenzione dei disturbi della voce, rappresentando oggi un punto di riferimento che unisce ricerca, pratica e visione artistica.

Come sottolinea Roberto Casalino: “La scrittura è un atto di ascolto – ascoltare se stessi, gli altri, il tempo in cui viviamo. Questo corso vuole essere un luogo di verità e sperimentazione, dove imparare senza perdere l’autenticità.”

Sede del corso: Via Donato Bramante 38, Latina

Info: www.nudavoce.it/corsosongwriting | [email protected]