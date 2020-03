La regione Lazio ha emanato un nuovo decreto a causa del Coronavirus, vista l’imminente emergenza che si ritrova a vivere il nostro paese.

Nel nuovo decreto della Regione Lazio si ordina la chiusura di tutte le palestre e i centri benessere fino a data da destinarsi. Il decreto, è bene chiarire, riguarda tutta l’Italia e non soltanto la regione in questione. Per quanto riguarda i locali addetti alla ristorazione, invece, possono restare aperti ma i tavoli devono essere disposti a un metro di distanza l’uno dall’altro.

Una notizia che andrà sicuramente a colpire a livello economico il nostro paese, ma che punta alla salvaguardia di tutti i cittadini.