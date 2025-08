Un episodio speciale del podcast Impronte accende i riflettori su una delle figure più riservate ma incisive della ristorazione pontina: Marco Shengdan, titolare di You Restaurant Sushi a Latina.

La sua è una storia che parte da lontano, costruita con pazienza e determinazione. Dopo un’esperienza iniziale con lo zio in un negozio di casalinghi a Cremona, Marco inizia un percorso personale e professionale nel mondo della ristorazione. Prima l’apertura del Fuku Sushi, poi la nascita di You: non solo un ristorante, ma un’idea precisa di accoglienza, estetica e qualità.

Un ristorante, un’esperienza

Nel corso dell’intervista, disponibile anche in formato audio su Spotify, emerge tutto il carattere di Marco: discreto, concreto, appassionato. Il suo ristorante è il riflesso di questa visione. You Restaurant Sushi è un ambiente elegante e rilassante, progettato con cura in ogni dettaglio: luci soffuse, design moderno con richiami all’Oriente, spazi equilibrati che mettono a proprio agio.

“La bellezza del locale deve corrispondere alla cura del piatto. È tutto collegato”, spiega Marco. E i clienti lo percepiscono: chi entra da You non si limita a mangiare, ma vive un’esperienza sensoriale completa.

Piatti che parlano al cuore (e agli occhi)

La proposta culinaria si muove all’interno della cucina orientale, con una forte identità e un’attenzione costante alla freschezza e alla qualità delle materie prime. I piatti uniscono tecnica e creatività: roll originali, tartare raffinate, portate calde dal gusto pieno e bilanciato, presentate in modo impeccabile.

“Ogni piatto ha dietro un pensiero preciso. Deve sorprendere, ma anche rassicurare”, racconta Marco durante il podcast. Il risultato? Un menù che cambia spesso, dinamico, capace di soddisfare sia i puristi della cucina asiatica sia chi ama le contaminazioni moderne.

Un’impronta che resta

Quello che colpisce di Marco Shengdan non è solo la qualità della sua offerta gastronomica, ma l’approccio umano: il rispetto per la squadra, la cura per ogni cliente, la discrezione con cui porta avanti il suo lavoro. È questa l’impronta che lascia, ed è anche il cuore del format del podcast che lo ospita.

L’episodio dedicato a lui, è un’occasione per conoscere da vicino una delle eccellenze del territorio, fatta di impegno quotidiano e di una visione chiara, sincera e appassionata.