Una mattinata dedicata al software libero, all’innovazione e alla cultura digitale. Sabato 13 dicembre l’OpenHub Latina ospita 10 speaker per 9 interventi tra talk tecnici e laboratori pratici

LATINA – Mentre l’Italia celebrava lo scorso 25 ottobre la 25ª edizione del Linux Day Linux Day, la più importante manifestazione nazionale dedicata al software libero e open source, Latina si prepara a vivere il proprio appuntamento con l’innovazione digitale. Sabato 13 dicembre 2025, l’OpenHub Latina ospita il Linux Day Latina 2025, un evento pensato per avvicinare studenti, professionisti e curiosi al mondo delle tecnologie aperte.

Un movimento che attraversa tutta Italia

Il Linux Day rappresenta una tradizione nata nel 2001 per iniziativa di Davide Cerri e Antonio Gallo di ILS (Italian Linux Society), con lo scopo di valorizzare la rete dei Linux User Group italiani Wikipedia. Ciò che rende unica questa manifestazione è la sua natura decentralizzata: eventi, raduni e conferenze si svolgono contemporaneamente in decine di città italiane, organizzati autonomamente da gruppi di volontari e appassionati Linux Day.

Quest’anno, da Milano a Palermo, da Torino a Napoli, migliaia di visitatori hanno partecipato a talk, workshop, installazioni di sistema e dimostrazioni pratiche, sempre gratuitamente Linux Day. A Milano, il Politecnico di Milano ha ospitato presentazioni sull’evoluzione dell’open source. A Torino, l’Arsenale della Pace ha accolto 16 talk per neofiti ed esperti, con esposizioni sulle donne nella storia dell’informatica e spazi dedicati al repair café Linuxdaytorino. A Napoli, presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Giordani-Striano”, il NaLUG ha organizzato sessioni divise tra mattina e pomeriggio con Help Desk tecnico NapoliToday.

Latina entra nella rete dell’innovazione

L’edizione di Latina si distingue per una formula innovativa e accessibile. L’evento si apre alle 9:00 con una colazione a buffet gratuita – dolce e salato – seguita dalla presentazione degli speaker. Dalle 9:45, i partecipanti potranno scegliere il proprio percorso tra due sale parallele:

Sala Conferenze – dedicata a talk, approfondimenti e confronti su temi tecnici e culturali legati all’innovazione digitale

– dedicata a talk, approfondimenti e confronti su temi tecnici e culturali legati all’innovazione digitale Sala PC – pensata per chi preferisce “imparare facendo”, con laboratori pratici, esercitazioni guidate e dimostrazioni dal vivo

Gli interventi spaziano dalla gestione dei sistemi alla sicurezza informatica, dalla creatività digitale alle metodologie di sviluppo, fino all’ecosistema Linux e alle tecnologie aperte. Un programma che rende il sapere tecnico accessibile a tutti i livelli di competenza.

Una rete di competenze locali

Il Linux Day Latina è il frutto della collaborazione tra numerose realtà del territorio: OpenHub Lazio (che ospita l’evento), LatinaInTech, LUG Latina, LUG Velletri, l’Italian Linux Society e Coding Gym contribuiscono con la loro competenza tecnica. Exo Latina, Polygonal e Rotaract supportano le iniziative culturali locali e hanno facilitato l’organizzazione e i contatti.

Questa sinergia tra associazioni, gruppi di utenti e realtà imprenditoriali testimonia la vitalità dell’ecosistema digitale della provincia di Latina, sempre più attento alle opportunità offerte dalle tecnologie aperte e dalle comunità collaborative.

Perché partecipare

In un’epoca dominata da piattaforme proprietarie e vendor lock-in, il Linux Day rappresenta un’occasione per scoprire alternative concrete. Il software libero offre vantaggi in termini di sicurezza, privacy, libertà e flessibilità ILS Verona, permettendo a chiunque di studiare, modificare e condividere il codice sorgente.

Che siate sviluppatori esperti, sistemisti, studenti di informatica o semplicemente curiosi di capire cosa si nasconde dietro il sistema operativo del vostro smartphone Android (basato su Linux), il Linux Day Latina offre uno spazio di apprendimento informale, gratuito e inclusivo.

Informazioni pratiche

📅 Data: Sabato 14 dicembre 2025

🕘 Orario: Dalle 9:00 (colazione) – Inizio talk ore 9:45

📍 Dove: OpenHub Latina

💶 Ingresso: Gratuito, fino a esaurimento posti

🎟️ Registrazioni: linuxdaylt.eventbrite.it

Contatti stampa: [email protected]