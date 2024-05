La Mezza Maratona di Latina, che ha attraversato buona parte della città si è conclusa con grande successo con più di 1500 partecipanti la gara ha stabilito un record assoluto di presenze e si è affermata come una delle mezze maratone più popolari in Italia.

Sul podio maschile della gara Fidal di 21,097 km, abbiamo visto Emanuele Sesti della Libertas Atletica Lamezia vincere con un tempo di 01:14:07. Al secondo posto si è classificato Riccardo Volpe della Runforever Aprilia con il tempo di 01:14:43 e al terzo posto Lorenzo Martelli della Luivan Settignagno con il tempo di 01:15:30.

Nella gara femminile della 21.097 km, il primo posto è stato conquistato da Burcin Sonmez della S.S. Lazio Atletica Leggera con un tempo di 01:20:12. Al secondo posto si è classificata Pamela Gabrielli della Runforever Aprilia con un tempo di 01:29:40, seguita dalla terza classificata Angelina Cavaleri della Podistica Solidarietà con un tempo di 01:32:02.

Nella gara di 10 km, Gabriele Carraroli del Centro Fitness Montello si è classificato primo con un tempo di 00:32:33. Al secondo posto Claudio Marchiori della Nuova Podistica Latina con un tempo di 00:33:12, mentre al terzo c’è Cellucci Federico della Nissolino Sport Srl Asu con un tempo di 00:33:19.

In campo femminile, Carla Cocco di Frosinone Sport ha concluso al primo posto con un tempo di 00:36:38, seguita da Simona Magrini degli Olibanum Overrunners al secondo posto con un tempo di 00:39:19 e Alessandra Scaccia di Frosinone Sport al terzo posto con un tempo di 00:40:01.

La gara sostenuta da varie istituzioni tra cui la Regione Lazio, Coni Lazio e il Comune di Latina, è stata impeccabilmente organizzata dall’asd In Corsa Libera e dal suo presidente Davide Fioriello. Un evento sotto l’egida della Fidal che ha visto una grande partecipazione e successo.

Insieme al Presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello, sono stati presenti alle premiazioni l’Assessore allo Sport e al Turismo della Regione Lazio Elena Palazzo, l’Assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato, le Consigliere Comunali Serena Baccini e Simona Mulè, Valentina Colonna, il Delegato ai Grandi Eventi del Comune di Latina Alessandro Marfisi, il Presidente Opes Latina Daniele Valerio e il Direttore Tecnico Sergio Zonzin.

“Sono felice di annunciare il successo di oggi in termini di partecipazione e organizzazione. La nostra corsa è una delle gare più popolari nel mondo del podismo italiano grazie al prestigio che ha guadagnato negli anni e che cerchiamo di aumentare ogni anno con un costante lavoro di promozione territoriale e sportiva. Per questo motivo, è importante continuare a investire in questa gara e nella città di Latina – commenta Davide Fioriello, presidente di In Corsa Libera -. I numeri raggiunti oggi sono impressionanti, con oltre 1500 partecipanti nelle competizioni da 10 e 21 chilometri e la Family Walk. Questi numeri si aggiungono alla grande partecipazione delle associazioni alla tre giorni dedicata allo sport presso il Campo CONI di Latina, che accoglierà gli spettatori con spettacoli ed esibizioni delle associazioni Opes Latina.”

