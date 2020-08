Sono Gianluca Pasqualone, 45enne di Aprilia, e Silvia Brocca le vittime della frana che ha investito la loro auto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 agosto, in Valtellina, a Chiareggio in Valmalenco.

Con loro, purtroppo, è spirata anche una bambina, piccola, figlia di amici di famiglia che era con loro per una gita. Il figlio di Gianluca e Silvia, Leo, di quattro anni, sta invece lottando per la vita in ospedale a Bergamo, al Papa Giovanni XXIII, dove è stato portato in codice rosso con l’elicottero dal personale sanitario intervenuto.

Il dramma si è consumato verso le 17, quando un forte temporale che ha colpito la Valtellina ha provocato la formazione di un fiume di fango che ha investito la strada sulla quale la famigliola e la piccola viaggiavano. L’automobile è stata totalmente travolta dall’ondata inarrestabile dei detriti smossi dalle piogge della bomba d’acqua, senza lasciare scampo ai passeggeri. Il tempestivo intervento dell’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, che ha inviato sul posto dapprima due elicotteri, due ambulanze e un’automedica, e successivamente un terzo elicottero, è servito per tentare un salvataggio in extremis del piccolo Leo, trovato in condizioni gravissime. Nulla da fare, invece, per mamma e papà e per l’amichetta con cui era.