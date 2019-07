LAZIO TG – TERRACINAMALORE IN ACQUA, SALVATOAncora un malore in mare in provincia di Latina. A rischiare di annegare un anziano che stava facendo il bagno in località Badino a Terracina. L'uomo si è sentito male, ha iniziato ad annaspare, ma fortunatamente un amico che era con lui ha lanciato l'allarme ed è scattata subito la macchina dei soccorsi. In attesa dell'arrivo dell'eliambulanza due bagnini del vicino stabilimento lo hanno rianimato, fino all'arrivo dei sanitari che lo hanno trasferito in ospedale.