Quattro feriti, di cui uno gravissimo è il bilancio dell’incidente avvenuto questo pomeriggio sull’Appia nel territorio di Cisterna.

Lo schianto, per cause ancora da chiarire, è avvenuto tra una Mercedes Classe A e una Classe C. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti i vigili del fuoco, quattro ambulanze e un elicottero. Uno dei feriti è stato trasferito in codice rosso a Roma. Pesanti disagi alla circolazione, con la strada bloccata per le operazioni di soccorso.

LAZIO TG – CISTERNA GRAVE INCIDENTE STRADALE SULL'APPIA, 5 FERITI TRA CUI UNA DONNA GRAVE. LAZIO TG – CISTERNAGRAVE INCIDENTE STRADALE SULL'APPIA, 5 FERITI TRA CUI UNA DONNA GRAVE.l'incidente si e' verificato sulla via Appia nel comune di Cisterna nei pressi della zona industriale. A scontrarsi due Mercedes, all'interno delle due vetture c'erano due coppie una delle quali un bambino di circa 5 anni rimasto illeso. la ferita piu' grave e' una donna elitrasportata al San Camillo di Roma. sul posto oltre i Vigili del fuoco i sanitari del 118 per i rilievi di rito la Stradale di Aprilia. Gepostet von LazioTV am Samstag, 6. Juli 2019

