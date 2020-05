Nella giornata odierna, lunedì 4 maggio, il sindaco Giada Gervasi ha partecipato, insieme agli altri Comuni del litorale, all’incontro (in video call) organizzato dalla Regione Lazio in merito alla gestione delle esigenze relative al lido nella prospettiva di condividere un percorso a garanzia della fruibilità del mare in totale sicurezza.

Durante la riunione il primo cittadino ha illustrato le azioni che l’Amministrazione sta analizzando tenendo conto della peculiarità del lungomare di Sabaudia.

Tra le ipotesi quella di una regolamentazione per l’accesso in spiaggia, con eventuale suddivisione in fasce orarie e con ingressi gestiti attraverso la prenotazione, che possa permettere il monitoraggio del flusso di bagnanti. Si sta vagliando anche la modalità per stabilire un congruo distanziamento tra gli ombrelloni e camminamenti obbligatori per chi scende in spiaggia. In considerazione delle caratteristiche endogene del litorale della città delle Dune, si rende necessario stabilire regole certe per consentire la fruibilità delle spiagge libere garantendo sorveglianza e controllo.

Nel corso della stessa mattinata, presso il palazzo comunale, si è svolto un incontro tra i Capi Settore competenti in materia e gli assessori Pio Tacconi (Urbanistica e Governo del Territorio) ed Emanuela Palmisani (Attività Produttive) per proseguire nell’attività, avviata da settimane, e finalizzata proprio alla gestione della stagione balneare in questo delicato momento di emergenza e far fronte alle necessità del settore coniugandole con la massima tutela della salute pubblica. Alla riunione il sindaco ha illustrato quanto emerso nel precedente confronto con la Regione e i Comuni costieri per valutare le azioni da intraprendere.

“L’Amministrazione sta lavorando per far ripartire la stagione balneare qualora i provvedimenti nazionali e regionali lo consentiranno. I confronti che in questi giorni si stanno susseguendo sono finalizzati a mettere in campo tutti gli strumenti di supporto agli operatori fortemente colpiti dalla crisi in atto e al contempo garantire la pubblica fruizione dell’arenile nel pieno rispetto delle norme di sicurezza”, il commento del sindaco di Sabaudia Gervasi.