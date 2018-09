Incidente in un’azienda agricola a Terracina, gravissimo un bimbo di 4 anni VIDEO

Versa in gravissime condizioni il bimbo rimasto ferito nel pomeriggio in un incidente in una azienda agricola in via Caterina Fusco, una traversa di via Lungo Sisto nel territorio di Terracina.

Secondo una prima ricostruzione, avrebbe azionato un nastro trasportatore rimanendo poi con le braccia incastrate. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo. Sul posto i sanitari del 118 che dopo averlo rianimato e stabilizzato lo hanno elitrasportato a Roma. Le sue condizioni sono disperate.

Ai carabinieri il compito di ricostruire quanto accaduto nella cooperativa. (Video Lazio Tv)