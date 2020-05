Chiudono i cinema e riaprono i drive-in, è questa la situazione che si sta delineando in provincia di Latina nell’emergenza coronavirus. Con le ordinanze che hanno costretto alla chiusura le sale cinematografiche come le conosciamo, le famiglie pontine stanno per riscoprire l’esperienza, in voga tra gli anni ’40 e ’50, di uscire di casa per vedere un film, rimanendo confinati nelle proprie auto.

Il Comune di Pontinia ha bruciato tutti sul tempo. Con una delibera la Giunta comunale ha infatti approvato l’iniziativa denominata “Tower Drive In” che si terrà nei fine settimana tra il 5 giugno e il 5 luglio. Anche il Comune di Latina sta pensando ad un’iniziativa del genere.

Tutto pronto per l’apertura invece nel sud pontino. Il Comune di Santi Cosma e Damiano ha organizzato il “Drive in del Golfo” . L’inaugurazione della struttura era prevista già a fine febbraio ma ovviamente sospesa a causa del COVID 19 e conseguente lockdown.

Il “Drive in del Golfo” infatti non è uno dei tanti progetti di cui in questo momento si sente molto parlare, per tentare un rilancio delle attività cinematografiche e di pubblico spettacolo, ma una realtà pronta a partire già prima dell’inizio della pandemia, con uffici e strutture fisse costruite in cemento e destinate ad attività permanenti.

Uno spazio all’aperto di circa 50.000 metri quadri già completamente attrezzato e scrupolosamente a norma, con viali di accesso, uscite di sicurezza, piazzali per parcheggio e sosta auto, cabina regia e macchina di proiezione, strutture bar e servizi igienici e soprattutto dotato di sistema autonomo di antincendio e di tutti i requisiti necessari allo svolgimento dell’attività cinematografica e di pubblico spettacolo.

Il Drive in del Golfo potrà ospitare fino a 500 auto e fino a 5.000 persone, nel rispetto delle norme di distanziamento necessarie in questa fase 2 da COVID 19 e rappresenta attualmente il più grande spazio attrezzato per spettacoli cinematografici ed eventi live dell’area sud pontina

Una grande opportunità di svago per coppie e famiglie con bambini, residenti tra Lazio e Campania, che potranno assistere alle proiezioni cinematografiche, comodamente seduti nella propria auto e in tutta sicurezza.

I film saranno proiettati su un maxischermo di 200 metri quadri ed è previsto un servizio di prenotazione biglietti on line per gestire il flusso di auto e il numero di spettatori.

L’apertura del “Drive in del Golfo” rappresenta un primo passo verso la rinascita del settore cinematografico e del mondo dell’intrattenimento e spettacolo. Gli ampi spazi all’aperto infatti ben si prestano anche alla progettazione ed organizzazione di possibili eventi Live e concerti, dove poter ritrovare una graduale e prudente socialità “a giusta distanza”.

La Programmazione dei film sarà molto varia, in modo da poter soddisfare i gusti cinematografici di un ampio pubblico, che già in questi giorni mostra grande interesse e partecipazione.

Infatti il primo film che sarà proiettato il giorno dell’inaugurazione è “Il giorno più bello del Mondo” di Alessandro Siani ed è stato scelto direttamente dal futuro pubblico di spettatori, attraverso la prima “Movie Challenge” lanciata sulla pagina Facebook ufficiale del “Drive in del Golfo” che in pochi giorni conta già oltre 600 fans.

La macchina organizzativa del “Drive in del Golfo” è dunque in moto ed è pronta a partire subito.

Non resta che attendere le disposizioni definitive del Governo in merito all’apertura e le linee guida su distanziamento e sicurezza, per tornare a sognare in questa estate sotto le stelle con i film più amati dal grande pubblico.