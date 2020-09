L’emergenza sanitaria ha dato luogo a una crisi economica generale. L’effetto Covid continua a pesare

ad ampio raggio, molte attività non hanno più riaperto i battenti e tante altre, se non si ritrovano

sull’orlo del baratro, arrancano. Tra le realtà maggiormente colpite, quella rappresentata dal comparto

del Food&Beverage. Eppure, nel marasma ci sono aziende che hanno forza e capacità per guardare

avanti. Come Le Cinéma Café, catena di caffetterie in costante espansione nonostante il periodo buio:

durante la chiusura dovuta al lockdown e la successiva, lenta ripresa, i vertici aziendali non sono

“solo” riusciti a preservare i livelli occupazionali, continuando a garantire il posto a decine di

lavoratori, ma anche a porre le basi per proseguire nella propria crescita. Uno sguardo al futuro che ha

portato a inaugurare un nuovo locale affacciato su una delle più trafficate arterie della provincia di

Frosinone, e che a breve vedrà il Gruppo della provincia di Latina arrivare anche in Veneto.

In questi giorni, il brand pontino ha infatti aperto un punto vendita lungo la Strada statale 156 dei

Monti Lepini – nel Comune di Patrica – e si prepara ad oltrepassare i confini del Lazio per risalire la

penisola e arrivare in quel di Verona. Ben due in un sol colpo, le caffetterie marchiate Le Cinéma

pronte a prendere vita in terra scaligera, un ulteriore traguardo atteso per agosto. Mercati che è stato

possibile raggiungere grazie a una solidità aziendale figlia di una gestione oculata, e al dinamismo

proprio del Gruppo pontino, incarnato e sostenuto dal fondatore e manager Roberto Massarone. Una

vision, la sua, che non è stata scalfita dalle grandi difficoltà degli ultimi mesi. Insomma: a dispetto

dello choc epocale determinato dall’epidemia da nuovo coronavirus, tanto sociale quanto economico,

c’è chi non si ferma. Quando si dice il coraggio di fare impresa.

«Certo, c’è stata una brusca frenata, soprattutto nel corso del lungo periodo di lockdown», spiega

Massarone. «Per forza di cose abbiamo viaggiato a basso regime, e tuttora la struttura produttiva

continua a risentire degli effetti dell’emergenza sanitaria. Del resto, il nostro settore è quello che ha

subìto la maggiore contrazione degli introiti. Però abbiamo avuto la fortuna e la capacità

imprenditoriale di non farci abbattere e, anzi, di premere appena possibile il piede sull’acceleratore.

La migliore cura per lasciarsi la crisi alle spalle? Ove e quando possibile bisogna porsi degli obiettivi,

investendo per ripartire con decisione verso nuove sfide. Sacrifici e incertezze continuano a essere

all’ordine del giorno, ma, al di là di una realtà aziendale sana, ciò che ci rende forti è lo spirito

d’iniziativa».