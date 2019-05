Le foto ed i video si riferiscono a Norma, uno dei paesi più colpiti del territorio pontino da questa inaspettata ondata di chicchi ghiacciati scesa intorno alle 15 di oggi pomeriggio.

Ansia per la sorte delle coltivazioni che stanno nascendo in questo periodo nei campi agricoli e negli orti. Strade “inbiancate” anche alla periferia di Latina dove la grandine ha coperto letteralmente la sede stradale. Nelle prossime ore la situazione meteo non dovrebbe migliorare stando a quanto riferiscono le previsioni del Centro meteo del Lazio.