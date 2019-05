Mancano solo 24 ore al passaggio del 102esimo Giro d’Italia sulle strade della provincia di Latina ma l’atteso appuntamento rischia di essere rovinato dalla pioggia.

La giornata di domani sarà infatti segnata dal maltempo e dal calo delle temperature dovute ad una perturbazione atlantica.

Sono attesi freddo, temporali e addirittura grandine. Questi ulteriori sbalzi termici confermano l’andamento altalenante di questa primavera 2019.

La partenza della quinta tappa è fissata da Frascati alle ore 14.00. Si transiterà poi per Monte Compatri, Rocca Priora, Grottaferrata, Rocca di Papa, Velletri (attorno alle ore 15.00).

La corsa si dovrebbe animare poco dopo con i due traguardi volanti posti a Cisterna di Latina (ore 15.15-15.25) e a Latina (ore 15.30-15.45) prima dell’unico Gran Premio della Montagna di giornata, un quarta categoria posto a Sezze (ore 16.00-16.15). Il Finale sarà in un circuito di 9,2 km con i passaggi in Via Circe e Via Friuli Venezia Giulia prima del traguardo posto in Via Roma a Terracina dove il gruppo arriverà tra le ore 17.00 e le ore 17.20.