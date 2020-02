Un 42enne di Formia, Francesco Bisecco, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto ieri mattina lungo l’autostrada del Mediterraneo in Calabria.

La vittima era alle dipendenze di una ditta di traslochi che dalla Sicilia stava rientrando nel sud pontino. Secondo le prime testimonianze raccolte dagli agenti, l’uomo si trovava all’interno di un furgone, nel retro, forse stava dormendo. Per cause in corso di accertamento, le porte posteriori si sarebbero spalancate e il malcapitato, sbalzato fuori, è franato sull’asfalto, nel mezzo della carreggiata.

Dopo pochi secondi è stato investito da un tir. L’autista dell’autoarticolato non ha potuto evitarlo. Secondo una prima ipotesi, a determinare l’apertura del portellone del furgone, potrebbe essere stata una brusca frenata: l’incidente si è verificato tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza, in corrispondenza di un cambio di carreggiata che costringe a rallentare la marcia.