4 nuovi casi positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore in provincia, precisamente nei comuni di Latina, Formia, Roccagorga e Priverno.

Non si registrano nuovi decessi. 26 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Partiranno domani i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. Lo comunica in una nota l’assessorato alla salute della Regione Lazio.