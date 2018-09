E’ arrivato anche in provincia di Latina il virus West Nile, più conosciuto come Febbre del Nilo.

La zanzare ha infettato tre cavalli in un allevamento di Cisterna al confine con Velletri. Non risultano persone contagiate sul territorio pontino ma la situazione è monitorata costantemente dalle autorità sanitarie che hanno dichiarato lo stato di pre allerta. Gli animali sono risultati postivi ai test effettuati presso il laboratorio il laboratorio dell’istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.

La Asl di Latina, quella Rm/6, i Comuni interessati, il Ministero della salute e l’Istituto superiore di sanità hanno avviato il protocollo previsto in casi del genere: disinfestazione dell’allevamento e terapia specifica per i cavalli infettati. Non esiste un vaccino per la febbre del Nilo e l’Istituto superiore di sanità consiglia di proteggersi dalle punture di zanzare usando repellenti e indossando abiti lunghi quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto, svuotando contenitori con acqua stagnante. (Lazio Tv)