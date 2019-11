Ieri sera sull’Appia, lato Monte San Biagio, nel comune di Fondi, un uomo di nazionalità indiana è stato intravisto apparentemente senza vita ai piedi di un pino, lungo il margine della trafficatissima strada con, a pochi metri di distanza, la sua bicicletta.

Un automobilista, passando di lì, rimasto sconvolto dalla visione, ha pensato quindi di appellarsi alle autorità, chiamando perciò il 118 e le forze dell’ordine con la speranza di poter trarre in salvo l’ennesima vittima della strada.

I medici del 118 in una corsa affannosa verso l’uomo apparentemente esanime, hanno realizzato poco dopo che stava solamente dormendo: oberato dalla fatica di un’estenuante giornata lavorativa, sfinito dal ritorno in bicicletta e confuso da una dose eccessiva di alcool, si era accasciato a terra privo di forze e addormentato.

Tirato dunque un sospiro di sollievo per la tragedia sfiorata, un’ambulanza lo ha comunque condotto all’ospedale di Fondi per degli accertamenti. Sarà dimesso dal pronto soccorso al termine dei controlli. È importante che si raccontino queste storie, per rammentare a tutti che dove la pioggia impazza e il vento scoperchia tegole e case non tutti là fuori ne possiedono una dove potersi rifugiare e sentirsi al sicuro.

loading...