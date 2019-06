Venerdì sera di sport e di caos per le vie del capoluogo: una manifestazione podistica ha infatti paralizzato il capoluogo pontino.

Traffico impazzito ovunque, dal mare fino al centro città, con via del Lido che si è trasformata in una trappola per automobilisti e addirittura scooter.

Eccola, l’altra faccia del mondo del podismo: da una parte c’è chi ama fare sport, ma il rovescio della medaglia è rappresentato da chi vuol raggiungere in auto il cuore della città o tornare a casa senza rimanere imbottigliato nel traffico. Sui social è scoppiata la rabbia dei cittadini pontini: “Dal Comune comunicazione zero” scrive Marco su Facebook. In realtà l’evento sportivo era stato pubblicizzato da una settimana con manifesti affissi in città.