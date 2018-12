Torna la XXI edizione della Maratona di Latina: le polemiche dei commercianti

L’Uisp Unione Italiana Sport Per tutti – Comitato Territoriale di Latina in collaborazione con il Comune di Latina, con il Patrocinio della Regione Lazio e il Parco Nazionale del Circeo, organizza la Maratona di Latina since 1998 – XXI edizione – valida quale gara Nazionale Uisp di Maratona – gara in calendario Nazionale Fidal.

La gara si terrà domenica 2 Dicembre 2018 e avrà avvio in piazza San Marco, a Latina, alle ore 9:30. Saranno oltre 1.000 i partecipanti provenienti da tutta Italia ed anche dall’estero ad onorare con la loro presenza la XXI edizione dell’evento, che si terrà, in terra pontina, per il terzo anno consecutivo nel capoluogo, dopo gli otto a Sabaudia.

Il percorso prevederà i seguenti traguardi:

Corso della Repubblica, Viale XXI Aprile, Viale Medaglie d’oro, Piazza della Libertà, Via Costa, Via Umberto I, Viale Gramsci, Piazza San Marco (termine stracittadina Km. 2,000), Corso della Repubblica, Via Marconi, Via Isonzo, Via Regione Veneto, (andata e ritorno), Via Isonzo;

alla rotonda di Via Isonzo/S.S. Pontina la manifestazione si dividerà in due:

– 1 . i partecipanti alla Competitiva di Km. 10,500 proseguono percorrendo:Via Filippo Ferrazza, Via Gerardo Dottori, Via Tosi, Via San Marino, Via Campania, Via Toscana, Via Trentino, Via dell’Agora, Via Polusca, Via Isonzo, Via Marconi, Corso della Repubblica, Piazza San Marco(arrivo).

– 2 . i partecipanti alla Maratona di Km. 42,195 proseguono percorrendo:Via Isonzo, Strada Litoranea, Strada Casilina Sud, Strada Lungomare, Strada Colmata la Fossatella, Strada di Fogliano, Strada Litoranea, Strada Zi Maria, Strada della Segheria, Via Isonzo, Via Filippo Ferrazza, Via Gerardo Dottori, Via Tosi, Via San Marino, Via Campania, Via Toscana, Via Trentino, Via dell’Agora, Via Polusca, Via Isonzo, Via Marconi, Corso della Repubblica, Piazza San Marco (arrivo).Il Comitato organizzerà, per il pomeriggio di oggi, un briefing “Percorso Maratona” , previsto per le ore 18:00 , con conseguente Buffet all’interno del C/o Opera Nazionale Combattenti, mentre, dopo la chiusura della gara di domani, fornirà, dentro lo stesso edificio, un ristoro finale successivo all’arrivo entro le 15:45 . Inoltre, verranno messi a disposizione degli atleti, degli alberghi convenzionati.



«Con oltre due decenni di storia alle spalle – sottolinea il presidente dell’ UISP territoriale, Domenico Lattanzi – la Maratona rappresenta ormai uno dei tradizionali appuntamenti sulla distanza in Italia. In tutta la Penisola si corrono oltre 50 maratone, e quella di Latina si pone stabilmente da anni nella prima metà della classifica per numero di arrivati. L’obiettivo è quello di consolidare il risultato, con la prospettiva di scalare la graduatoria»; poi aggiunge «Il grande impegno delle Forze dell’Ordine coordinate dalla Questura di Latina, della Protezione Civile e del comitato organizzatore garantirà ai numerosi podisti provenienti da tutta Italia i migliori standard qualitativi e di sicurezza, che si accompagneranno al fascino di un percorso unico tra dune, lago, mare e macchia mediterranea».

Non tarda a farsi sentire, però, il disappunto dei commercianti di Latina:

“A nome dei commercianti che lavorano anche di domenica chiediamo al sindaco se queste corse podistiche della domenica rispettano la libertà di circolazione dei residenti e dei commercianti, impossibilitati a muoversi liberamente per raggiungere le destinazioni dello svago domenicale (come per esempio il lungomare di Latina, dove si trovano ristoranti e parchi gioco) e a fare la spesa nei supermarket , o prendere un buon caffè in un bar di via del Lido e costretti a rinunciare a tutte le numerose attività commerciali aperte la domenica. Ci chiediamo perché i nostri clienti debbano essere, come noi, danneggiati sempre da queste gare podistiche. Non si possono svolgere dentro dei parchi naturali, ad esempio Fogliano , o al Circeo ? Caro sindaco, lei come al solito con le sue scelte combina solo scompiglio in questa città (Firmato commercianti di Latina e Latina Lido)”.