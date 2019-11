Ogni aspetto è stato curato nei minimi particolari, l’imponente macchina organizzativa allestita dal Comitato Territoriale Uisp è pronta ad accogliere i numerosissimi partecipanti alla grande festa di domenica 1 dicembre. Da piazza San Marco andrà in scena infatti il momento culminante del 29esimo Grande Slam Uisp, la 22esima edizione della Maratona di Latina.

Come di consueto, ai canonici 42 chilometri e 195 metri della regina delle gare podistiche saranno abbinate una Competitiva di km 10.300 e una stracittadina aperta a tutti, sulla distanza di due chilometri. A questa prenderanno parte le “Donne in Rosa” della Lilt, ormai presenze fisse dell’evento, insieme a svariate scolaresche. Le iscrizioni per la “passeggiata” potranno essere effettuate anche un’ora prima dello start, fissato per tutti alle 9,30, mentre in queste ore si sta ultimando l’iter per le iscrizioni alle altre due gare: considerando le svariate adesioni dell’ultimo momento si va verso il sold out e sicuramente sarà superata la soglia dei mille partecipanti.

Per quanto riguarda i riconoscimenti finali, all’insegna dei prodotti tipici, nella Maratona saranno premiati i primi cinque e le prime cinque della classifica generale, ma anche le prime sette e i primi sette di ogni categoria e le prime cinque società. Per la Competitiva previsti riconoscimenti per i primi tre e le prime tre nella classifica generale e nelle varie categorie. Saranno consegnati inoltre il premio speciale “Ciro Ciaramella” e il titolo di “Super Maratoneta” ad un componente del Club Supermarathon, presente con oltre cinquanta atleti provenienti da tutta Italia.

I 42 chilometri e 195 metri saranno presidiati dalle varie associazioni locali della Protezione Civile, coordinate dal responsabile Pubblica Sicurezza Danilo Vendola, insieme alle forze dell’ordine e alla Polizia Locale. L’evento, patrocinato dal Comune e dall’Ente Parco Nazionale del Circeo, è realizzato in collaborazione con la Questura, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale. Un’ordinanza del sindaco indicherà nei dettagli le strade interdette al traffico, con le relative misure adottate per gestire la circolazione e la sosta dei mezzi.

Nello specifico è stata ordinata l’istituzione del divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Piazza San Marco (nel tratto compreso tra Corso della Repubblica e Via Sisto V), escluso gli autorizzati, dalle ore 13,00 del 30 novembre alle ore 17,30 dell’1 dicembre e comunque sino al termine della manifestazione. Viene inoltre ordinata l’istituzione del divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Corso della Repubblica (tratto compreso tra Via Cialdini e Via Gramsci) e Via Gramsci (tratto compreso tra Via Umberto I e Corso della Repubblica), sempre ad esclusione degli autorizzati, dalle ore 5,00 alle ore 17,30 dell’1 dicembre e comunque sino al termine della manifestazione.

Viene invece ordinata l’istituzione del solo divieto di circolazione dalle ore 09,30 alle ore 15,00 dell’1 dicembre (e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti) in tutte le Vie e Piazze di proprietà comunale interessate dal percorso della gara. Anche in questo caso il divieto riguarda tutti i veicoli tranne gli autorizzati.

Di seguito il percorso:

Piazza San Marco – Stracittadina: Corso della Repubblica, Viale XXI Aprile, Via delle Medaglie d’Oro, Piazza della Libertà, Via Costa, Via Umberto I, Viale Gramsci, Piazza San Marco (arrivo stracittadina), Corso della Repubblica, Via Marconi, Via Isonzo, Rotonda della Pontina (poi divisione in due della corsa):

Competitiva : Via Ferrazza, Via Dottori, Via Tosi, Via Modigliani, Viale De Chirico, Via Campania, Via Toscana, Via Trentino,Via dell’Agora, Via Polusca, Via Isonzo, Via Marconi, Corso della Repubblica, Piazza San Marco (arrivo Competitiva).

: Via Ferrazza, Via Dottori, Via Tosi, Via Modigliani, Viale De Chirico, Via Campania, Via Toscana, Via Trentino,Via dell’Agora, Via Polusca, Via Isonzo, Via Marconi, Corso della Repubblica, Piazza San Marco (arrivo Competitiva). Maratona: Via Isonzo, Str. Litoranea, Via Casilina Sud, Via Lungomare, Strada Colmata la Fossella, Str. Fogliano, Strada Litoranea, Str. Zi Maria, Str. Della Segheria, Via Isonzo, Via Ferrazza, Via Dottori, Via Tosi, Via Modigliani, Viale De Chirico, Via Campania, Via Toscana, Via Trentino, Via dell’Agora, Via Polusca, Via Isonzo, Via Marconi, Corso della Repubblica, Piazza San Marco (arrivo Maratona).

