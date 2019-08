Si tratterebbe di un falso allarme, la notizia diffusa in serata su alcuni colpi di pistola esplosi in un appartamento del grattacielo Pennacchi in via Don Morosini a Latina.

Poco prima delle ore 20 alcuni residenti hanno allertato le forze dell’ordine dichiarando di aver sentito almeno tre spari. In pochi minuti si è diffuso il panico generale, decine di persone si sono riversate in strada, mentre Polizia e Carabinieri si sono recati sul posto iniziando a setacciare il palazzo. Anche Vigili del Fuoco e sanitari del 118 pronti ad intervenire.

Dopo circa due ore di ricerche, gli agenti della Questura sono risaliti ad un gruppo di persone che stavano festeggiando e che potrebbero aver fatto scoppiare alcuni petardi dal suono simile agli spari di un’arma da fuoco. (Fonte Lazio Tv)

