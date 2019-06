E’ arrivata l’estate su Latina e provincia, con la prima ondata di calore della stagione, e nella giornata di domani il capoluogo pontino sarà tra le città italiane piu’ calde.

Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, per la prima volta quest’anno in due città italiane – Perugia e Rieti – domenica 9 scatterà l’allerta 2 (il ‘bollino arancione’), con condizioni meteo con potenziali effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare dei sottogruppi più a rischio; in altre nove delle 27 città monitorate – Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Roma e Viterbo – sarà pre-allerta (‘bollino giallo’).

Afa complessivamente sopportabile ma deciso innalzamento delle temperature, reali e percepite, un po’ ovunque sopra la soglia dei 30: domenica la colonnina di mercurio raggiungerà quota 34 a Roma, quota 33 a Catania, Firenze, Frosinone, Latina e Palermo, quota 32 a Messina, Napoli, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Viterbo; mediamente più alte di un paio di gradi le temperature percepite, con picchi di 35 a Firenze e Latina, 34 a Frosinone, Napoli, Roma e Viterbo, 33 a Catania, Palermo, Perugia e Rieti.

Intano è operativo il piano per tutelare dalle ondate di calore la popolazione più a rischio, rivolto alle persone dai 65 anni in su con l’obiettivo di garantire l’assistenza nelle giornate con le temperature più elevate.

La copertura assistenziale è assicurata dai medici di medicina generale che hanno aderito al piano di sorveglianza per affrontare l’emergenza caldo. Ciascun soggetto a rischio è inserito nel programma attraverso una scheda personale. In sei città del Lazio sono attivi specifici sistemi di allarme con l’obiettivo di modulare gli interventi: Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Civitavecchia.