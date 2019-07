Niente superalcolici, contenitori in vetro, lattine, bombolette spray e nessuna attività di commercio ambulante all’interno dell’area delimitata dalla circonvallazione. È quanto stabilito dal Sindaco Damiano Coletta in un’apposita ordinanza emessa in occasione della “Notte Bianca” e del concerto che si terrà sabato sera in Piazza del Popolo.

Come si legge nell’Ordinanza numero 227 del 18/07/2019, il Sindaco «ordina dalle ore 09.00 del 20.07.2019 fino alle ore 6.00 del 21.07.2019 all’interno della zona delimitata da Viale Vittorio Veneto, Piazzale Prampolini, Viale La Marmora, Viale XXI Aprile, Viale dello Statuto, Viale XXIV Maggio, Viale XVIII Dicembre, Piazzale Gorizia:

Il divieto di vendita, somministrazione e detenzione di superalcolici, in contenitori di qualunque specie e materiale;

Il divieto di detenzione e di vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine in alluminio;

Il divieto di utilizzo di bombolette spray emittenti sostanze urticanti;

Il divieto di esercitare l’attività di commercio ambulante.

Sempre in occasione della “Notte Bianca” sono state inoltre predisposte importanti modifiche alla circolazione (Ordinanze 211 del 15/07/2019, 216 del 16/07/2019 e 226 del 17/07/2019).

In particolare è stato istituito il «Divieto di Transito e Sosta Con Rimozione Forzata, per tutti i veicoli, nelle vie e piazze sotto elencate:

Corso della Repubblica (tratto Via XXI Aprile – Via G. Oberdan);

Via Pio VI;

Via P. R. Giuliani;

Via Sisto V (da Piazza San Marco a Via E. Cialdini);

Via U.Gramsci (da Via Umberto I);

Corso Matteotti (da Via Carducci) ;

Via E. Filiberto (da Via L. Farini) ;

Piazzale dei Bonificatori (tratto compreso tra Piazzale dei Bonificatori e via Duca del Mare e tratto fino a Via E. Filiberto);

Piazza del Popolo;

Piazza San Marco;

escluso gli autorizzati, i mezzi di soccorso e le forze di pubblica sicurezza dalle ore 08,00 del 20 Luglio 2019 alle ore 12:00 del 21 Luglio 2019 e comunque sino al termine delle manifestazioni.

Divieto di transito e sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli, anche «nell’area di parcheggio compresa tra la Via Neghelli e Viale XVIII Dicembre», sempre escluso gli autorizzati, i mezzi di soccorso e le forze di pubblica sicurezza dalle ore 08,00 del 20 Luglio 2019 alle ore 12:00 del 21 Luglio 2019 e comunque sino al termine delle manifestazioni.

Tutte le Ordinanze citate in questo comunicato sono state pubblicate sull’Albo Pretorio online del Comune di Latina.

